Лежал в сугробе на морозе: Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда в Кирове, нашли мертвым

Кота по кличке Твикс, выброшенного проводницей из поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург, нашли мертвым. Рыже-белый пушистик сбежал из переноски, пока его сопровождающий спал, прогулялся по вагону, а потом оказался на улице. Вагоновожатая посчитала кота беспризорником и недолго думая выбросила его на 20-градусный мороз прямо на перрон, пока поезд стоял в Кирове. Увы, объединение кировских неравнодушных жителей и волонтеров ради поисков Твикса не привели к счастливому финалу.