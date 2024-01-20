Лежал в сугробе на морозе: Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда в Кирове, нашли мертвым

Кота по кличке Твикс, выброшенного проводницей из поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург, нашли мертвым. Рыже-белый пушистик сбежал из переноски, пока его сопровождающий спал, прогулялся по вагону, а потом оказался на улице. Вагоновожатая посчитала кота беспризорником и недолго думая выбросила его на 20-градусный мороз прямо на перрон, пока поезд стоял в Кирове. Увы, объединение кировских неравнодушных жителей и волонтеров ради поисков Твикса не привели к счастливому финалу.
— Да, он мертв. Тело нашли в Кирове, в сугробе. Оно сейчас у волонтера, — подтвердил spb.kp.ru хозяин кота Эдгар.
На окоченевшего Твикса наткнулись рядом с железнодорожными путями. Волонтеры предположили, что кот побежал по рельсам от вокзала в Кирове в сторону микрорайона Лянгасово. Пушистик успел преодолеть примерно 10 километров.
Что именно случилось с Твиксом, пока неизвестно. Хозяева пока еще выясняют подробности своей трагедии.