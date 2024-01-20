Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Ситуация в Севастополе: подтоплены фермы, дома, машины

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными дома и придомовые участки, социальные объекты, фермы, подстанция № 18. На территорию садового товарищества «Сахарная головка», существенно пострадавшего от разгула стихии, невозможно попасть из поселка — вход завален нанесенным мусором. Расчисткой дороги занимается экскаватор. На месте событий побывала корреспондент РИА Новости Крым.
Источник: РИА "Новости"

Фермеры спасали животных из воды

Владелец фермерского хозяйства из поселка Сахарная головка Мирослав Дрибнюк рассказывает: лужа на его участке появилась дня четыре назад. В ночь на 19 января вода стала прибывать — сначала понемногу, потом сильным потоком.

— Ночью пошло по полям, воды очень много было. Это она сейчас упала сантиметров на тридцать, на всю эту ширину, где-то метров 400. Если вот здесь посмотреть, видно, что она ушла метра на 3.

Семье фермера пришлось спасать из воды животных. Самый экзотический обитатель его конного хозяйства — верблюд, который сейчас полностью промок под дождем.

— Животных доставал с воды, козы у меня, коровы. Верблюда передвинул сюда, повыше, потому что уровень воды резко поднялся. Корма затопило. Коров у меня десять голов, коз где-то штук двадцать-тридцать, точно не знаю, потому что много. Лошади у нас здесь находились, мы их всех повытаскивали, чтобы до воды не доставали. На Федюхиных высотах они сейчас находятся.

— Животные все живы?

— Никто не погиб, даже маленькие козлята, и те молодцы, держались хорошо.

Мирослав рассказал, как шла вода со стороны Чернореченского водохранилища. В Сахарной Головке подтопило магазины, склад, фермы, поля. Подтоплена и подстанция № 18, которая давала электричество.

— В Сахарной головке сначала выключился свет, потом дали. Воды у нас нет, потому что затопило все там, где водоканал нам воду качает. Пока оно все затоплено, ничего нету.

На территории садового товарищества «плавает» все: дома, дороги, автомобили. Всюду грязь и мусор. Попасть в СНТ «Сахарная головка» удалось окольными путями, через железнодорожный переезд со стороны Инкермана: въезд завалило сучьями и крупным мусором.

Как работают коммунальщики

Героическими усилиями водолазов и сотрудников водоканала удалось очистить и подключить один из гидроузлов, остановленный 19 января из-за сильного потока грязной воды. Принесенный водой мусор мог забить фильтры и повредить оборудование, в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

«Ситуация была опасная и очень сложная. Благодаря мужеству и слаженным действиям сотрудников водоканала вода у нас начала поступать в систему, запущены городские гидроузлы, вода наполняет систему. Из-за сильного разбора потребуется время, чтобы дошла вода на верхние этажи и в ряд районов», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

19 января все гидроузлы города были остановлены, коммунальщики переключились с Чернореченского водохранилища на водозабор в Бельбеке, который может подавать до 50 тысяч кубов воды в сутки.

Губернатор сообщил, что водоснабжение будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.

Наиболее сложной ситуация по-прежнему остается в селе Черноречье, где под воду ушли несколько домов по самую крышу, и в поселке Сахарная головка. Покрыта водой территория подстанции № 18, что пока не дает возможности ее подключить.

Работает аэромобильная группировка МЧС

Как утром сообщили в МЧС, из-под воды удалось освободить один социальный объект и 18 домовладений. Продолжается работа по откачке воды и расчистке дорог, спасатели выезжают на вызовы граждан и помогают там, где их помощь нужна. Продолжается подомовой обход территории.

Со вчерашнего дня в городе продолжает работу дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники, которые помогают севастопольским спасателям. Всего, по данным губернатора, в работах задействованы 210 спасателей и 58 единиц техники.

Тем временем осадки в Севастополе продолжаются, и уровень воды в подтопленных районах пока остается неизменным, уточнили в МЧС.

МЧС