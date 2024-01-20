Ситуация в Севастополе: подтоплены фермы, дома, машины

— Животных доставал с воды, козы у меня, коровы. Верблюда передвинул сюда, повыше, потому что уровень воды резко поднялся. Корма затопило. Коров у меня десять голов, коз где-то штук двадцать-тридцать, точно не знаю, потому что много. Лошади у нас здесь находились, мы их всех повытаскивали, чтобы до воды не доставали. На Федюхиных высотах они сейчас находятся.