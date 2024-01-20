Ситуация в Севастополе: подтоплены фермы, дома, машины

Фермеры спасали животных из воды
Владелец фермерского хозяйства из поселка Сахарная головка Мирослав Дрибнюк рассказывает: лужа на его участке появилась дня четыре назад. В ночь на 19 января вода стала прибывать — сначала понемногу, потом сильным потоком.
— Ночью пошло по полям, воды очень много было. Это она сейчас упала сантиметров на тридцать, на всю эту ширину, где-то метров 400. Если вот здесь посмотреть, видно, что она ушла метра на 3.
Семье фермера пришлось спасать из воды животных. Самый экзотический обитатель его конного хозяйства — верблюд, который сейчас полностью промок под дождем.
— Животных доставал с воды, козы у меня, коровы. Верблюда передвинул сюда, повыше, потому что уровень воды резко поднялся. Корма затопило. Коров у меня десять голов, коз где-то штук двадцать-тридцать, точно не знаю, потому что много. Лошади у нас здесь находились, мы их всех повытаскивали, чтобы до воды не доставали. На Федюхиных высотах они сейчас находятся.
— Животные все живы?
— Никто не погиб, даже маленькие козлята, и те молодцы, держались хорошо.
Мирослав рассказал, как шла вода со стороны Чернореченского водохранилища. В Сахарной Головке подтопило магазины, склад, фермы, поля. Подтоплена и подстанция № 18, которая давала электричество.
— В Сахарной головке сначала выключился свет, потом дали. Воды у нас нет, потому что затопило все там, где водоканал нам воду качает. Пока оно все затоплено, ничего нету.
На территории садового товарищества «плавает» все: дома, дороги, автомобили. Всюду грязь и мусор. Попасть в СНТ «Сахарная головка» удалось окольными путями, через железнодорожный переезд со стороны Инкермана: въезд завалило сучьями и крупным мусором.
Как работают коммунальщики
Героическими усилиями водолазов и сотрудников водоканала удалось очистить и подключить один из гидроузлов, остановленный 19 января из-за сильного потока грязной воды. Принесенный водой мусор мог забить фильтры и повредить оборудование, в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
«Ситуация была опасная и очень сложная. Благодаря мужеству и слаженным действиям сотрудников водоканала вода у нас начала поступать в систему, запущены городские гидроузлы, вода наполняет систему. Из-за сильного разбора потребуется время, чтобы дошла вода на верхние этажи и в ряд районов», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
19 января все гидроузлы города были остановлены, коммунальщики переключились с Чернореченского водохранилища на водозабор в Бельбеке, который может подавать до 50 тысяч кубов воды в сутки.
Губернатор сообщил, что водоснабжение будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.
Наиболее сложной ситуация по-прежнему остается в селе Черноречье, где под воду ушли несколько домов по самую крышу, и в поселке Сахарная головка. Покрыта водой территория подстанции № 18, что пока не дает возможности ее подключить.
Работает аэромобильная группировка МЧС
Как утром сообщили в МЧС, из-под воды удалось освободить один социальный объект и 18 домовладений. Продолжается работа по откачке воды и расчистке дорог, спасатели выезжают на вызовы граждан и помогают там, где их помощь нужна. Продолжается подомовой обход территории.
Со вчерашнего дня в городе продолжает работу дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники, которые помогают севастопольским спасателям. Всего, по данным губернатора, в работах задействованы 210 спасателей и 58 единиц техники.
Тем временем осадки в Севастополе продолжаются, и уровень воды в подтопленных районах пока остается неизменным, уточнили в МЧС.