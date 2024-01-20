В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе

Отмечается, что с места происшествия изъяты две гильзы, травматический пистолет и 14 патронов. В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.