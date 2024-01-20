В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе

ПЯТИГОРСК, 20 янв — РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадьбе друга в селе Важное Карачаево-Черкесии, одна из пуль рикошетом случайно попала в семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
По данным ведомства, 19 января в Отдел МВД России по Усть-Джегутинскому району из лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним доставлена «семилетняя жительница села Важное с огнестрельным ранением плеча». После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.
«Следственно-оперативной группой Отдела установлено, что 24-летний житель г. Ростов-на-Дону, находясь в с. Важное на свадьбе у друга, произвел несколько выстрелов в воздух из принадлежащего ему на законных основаниях травматического пистолета. Одна из пуль рикошетом случайно попала в несовершеннолетнюю», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с места происшествия изъяты две гильзы, травматический пистолет и 14 патронов. В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.