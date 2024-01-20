Хозяева Твикса подтвердили его смерть. РЖД пообещали изменить правила перевозки животных

Хозяева опознали в найденном в Кирове мертвом коте своего питомца Твикса и поблагодарили всех, кто участвовал в поиске. Об этом 20 января сообщается в телеграм-канале волонтеров, которые разыскивали животное.
Твикса обнаружил минувшим утром мужчина в километре от вокзала, где кота высадили из поезда. Животное несколько дней искали более 300 человек.
РЖД в своем телеграм-канале выразили сожаление в связи с гибелью Твикса и принесли извинения владельцам. В компании заявили, что было проведено служебное расследование, а также указали, что происшествие стало следствием отдельных недостатков нормативных документов и отсутствия взаимной ответственности персонала и пассажира.
В РЖД отметили, что в нормативные документы о перевозке животных в поездах дальнего следования вносятся изменения, которые запретят проводникам высаживать найденных безнадзорных животных из поезда. В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.
Твикс ехал к своим хозяевам, которые недавно перебрались из Башкирии в Тихвин. Сразу взять с собой любимца не смогли, поэтому доставку поручили родственнику. Кот ехал по специальному билету и в переноске, но ночью выбрался и отправился гулять по вагону. Проводница, принявшая животное за беспризорное и безбилетное, высадила его из вагона.
В транспортной полиции ранее заявили, что инцидент случился из-за невнимательности пассажира, который не принял меры, чтобы избежать побега кота из переноски. Эксперт — адвокат Дмитрий Рощин в комментарии РИА выразил мнение, что проводнице не грозит какая-либо установленная законом ответственность, поскольку в её действиях не было злого умысла, а пассажир нарушил правила перевозки питомца.