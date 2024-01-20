Хозяева Твикса подтвердили его смерть. РЖД пообещали изменить правила перевозки животных

Твикс ехал к своим хозяевам, которые недавно перебрались из Башкирии в Тихвин. Сразу взять с собой любимца не смогли, поэтому доставку поручили родственнику. Кот ехал по специальному билету и в переноске, но ночью выбрался и отправился гулять по вагону. Проводница, принявшая животное за беспризорное и безбилетное, высадила его из вагона.