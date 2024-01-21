В Сухуме тысячи картин сгорели при пожаре в картинной галерее

Национальная картинная галерея расположена в городе Сухуме, на улице Лакоба. Она была создана в 1963 году решением Совета министров Абхазской ССР на основе филиала Абхазского государственного музея. В день открытия галереи в трех ее залах было представлено 12 скульптур и около ста картин. В последующие годы по мере пополнения фондов экспозиция галереи постепенно увеличивалась. К моменту пожара в фондах галереи находились более 4 тыс. произведений.