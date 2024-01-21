«Со сцены в участок, а потом к маме»: Полиция прервала концерт малолетнего рэпера в Петербурге из-за мата и драк

Громкую вечеринку в клубе «Гигант-холл» пришлось остановить. Нарушили бурное веселье сотрудники полиции. Прервали вышедшее из-под контроля веселье стражи порядка не беспричинно. Пока в клубе развлекались, пели и танцевали, люди в соседних домах нервно ждали окончания чужого веселья. Кроме того, такое поведение не только мешает, но и не на шутку пугает. Так что бдительные жители Калининского района обратились за помощью в полицию с жалобами на нецензурные крики нетрезвых молодых людей.