«Со сцены в участок, а потом к маме»: Полиция прервала концерт малолетнего рэпера в Петербурге из-за мата и драк

Громкую вечеринку в клубе «Гигант-холл» пришлось остановить. Нарушили бурное веселье сотрудники полиции. Прервали вышедшее из-под контроля веселье стражи порядка не беспричинно. Пока в клубе развлекались, пели и танцевали, люди в соседних домах нервно ждали окончания чужого веселья. Кроме того, такое поведение не только мешает, но и не на шутку пугает. Так что бдительные жители Калининского района обратились за помощью в полицию с жалобами на нецензурные крики нетрезвых молодых людей.
Оказалось, что источник бед жителей Калининского района — концерт малолетнего рэпера Baby Melo и его товарища Badri в клубе «Гигант-холл». Вечеринку пришлось свернуть, точнее перенести, потому что добрая часть отдыхающих переместилась в отдел полиции. По данным ГУ МВД, 23 человека в возрасте от 15 до 18 лет были задержаны. На любящих пышное веселье подростков составили административные протоколы за распитие алкоголя, нахождении в состоянии опьянение в общественных местах и мелкое хулиганство. Позже отпрыски были переданы родителям.
— Поскольку за одним из несовершеннолетних официальные представители не прибыли он был направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, — уточняют в пресс-службе полиции Петербурга.
Кумир молодежи тоже не остался в стороне и отправился в отделение. Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировала Екатерина Мизулина. Она поблагодарила полицию Петербурга за бдительность и напомнила, что наркотики — зло.
— Малолетний рэпер Baby Melo вчера прямо со сцены отправился в отдел полиции, а потом, видимо, к маме (ранее привлеченной к ответственности за неисполнение родительских обязанностей). Продвигать наркотики среди молодежи — плохо, — поделилась в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета.
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