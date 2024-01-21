Минобороны сообщило об уничтожении трех ракет ВСУ над Крымом

В 13:04 мск губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в Telegram-канале о воздушной тревоге. Спустя 6 минут губернатор сообщил о дыме в районе Севастопольской бухты, объяснив его тем, что «военные используют табельные средства маскировки». В 14:22 мск Развозжаев заявил об отбое воздушной тревоги. В 15:16 тревога была объявлена снова.