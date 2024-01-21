Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Минобороны сообщило об уничтожении трех ракет ВСУ над Крымом

Минобороны сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских ракет над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова. Согласно сообщению ведомства, атака была пресечена в 14:00 мск. Позднее ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны написал, что около 14:30 была сбита еще одна ракета.
С-400
Источник: РИА "Новости"

В 13:04 мск губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в Telegram-канале о воздушной тревоге. Спустя 6 минут губернатор сообщил о дыме в районе Севастопольской бухты, объяснив его тем, что «военные используют табельные средства маскировки». В 14:22 мск Развозжаев заявил об отбое воздушной тревоги. В 15:16 тревога была объявлена снова.

В 12:53 мск движение по Крымскому мосту в обе стороны было перекрыто. Оно было возобновлено в 14:21 мск. По состоянию на 15:00 мск, в очереди со стороны Тамани находится 130 транспортных средств, со стороны Керчи — 50 транспортных средств.