В МВД рассказали о новой схеме мошенников с использованием СБП

По ее словам, потенциальная жертва, увидев интересующий ее товар в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. В мессенджере ей поступает звонок якобы от представителя магазина. Он говорит о том, что товар есть в наличии и его можно купить со скидкой, но только при условии оплаты через «Систему быстрых платежей» по QR-коду. При такой оплате деньги покупателя уходят мошеннику.