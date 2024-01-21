Восьмилетний мальчик погиб в ДТП в Солигорском районе

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал восьмилетний ребенок, авария произошла сегодня в Солигорском районе, сообщили в МВД Беларуси.
Там уточнили, что ДТП случилось около трех часов дня воскресенья.
По предварительной информации, 36-летний житель Любанского района на автомобиле Mersedes двигался по автодороге «Солигорск — 4-ое рудоуправление» и в какой-то момент не справился с управлением. Машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Nissan.
«В результате происшествия погиб 8-летний пассажир Nissan, который перевозился без использования специального детского удерживающего устройства», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
Там также говорится, что 51-летняя водитель Nissan и 12-летняя пассажир с травмами доставлены в больницу.
В МВД в очередной раз обратили внимание на то, что в сложных погодных условиях водитель обязан выбирать безопасную скорость движения, также он должен избегать резких движений рулем, то же касается разгонов и торможений. Перед совершением маневра важно убедиться в его безопасности, подчеркнули в министерстве.
Кроме того, там подчеркнули, что перевозить детей в возрасте до 12 лет и ростом до 150 см разрешено только с использованием специального детского удерживающего устройства.