Восьмилетний мальчик погиб в ДТП в Солигорском районе

В МВД в очередной раз обратили внимание на то, что в сложных погодных условиях водитель обязан выбирать безопасную скорость движения, также он должен избегать резких движений рулем, то же касается разгонов и торможений. Перед совершением маневра важно убедиться в его безопасности, подчеркнули в министерстве.