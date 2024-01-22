Мужчина и подросток ушли искать скот и заблудились в буран в ЗКО

Как оказалось, 30-летний мужчина и его брат 15−16 лет вышли в степь искать свой скот и заблудились. Им удалось выйти на трассу, однако из-за того, что движение на этом участке было ограничено из-за непогоды, они долго простояли на обочине. Потерявшиеся сильно замерзли. Согреться им удалось в патрульной машине. Полицейский довез спасенных до дома, который находится в поселке Таскала.