Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Мужчина и подросток ушли искать скот и заблудились в буран в ЗКО

Мужчина и подросток заблудились в буран в Западно-Казахстанской области — их спас сотрудник полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД РК.
Мужчина и подросток ушли искать скот и заблудились в буран в ЗКО
Источник: polisia.kz

20 января старший инспектор службы батальона патрульной полиции ДП ЗКО Омар Габбасов сопровождал колонну автомашин, оказавшихся на закрытом участке дороги Уральск — Таскала. В какой-то момент на закрытой трассе он заметил двух человек — они стояли на обочине дороги и просили о помощи.

Как оказалось, 30-летний мужчина и его брат 15−16 лет вышли в степь искать свой скот и заблудились. Им удалось выйти на трассу, однако из-за того, что движение на этом участке было ограничено из-за непогоды, они долго простояли на обочине. Потерявшиеся сильно замерзли. Согреться им удалось в патрульной машине. Полицейский довез спасенных до дома, который находится в поселке Таскала.

На официальном сайте МЧС РК говорится, что при получении штормового предупреждения необходимо соблюдать следующие правила:

  • организуйте свою деятельность так, чтобы больше находиться в помещении;
  • возьмите под особый контроль детей;
  • ограничьте выходы и выезды за пределы населённых пунктов;
  • воздержитесь от дальних поездок на автотранспорте, охоты и рыбалки вдали от населённых пунктов;
  • сообщите данную информацию соседям, при необходимости окажите помощь больным и престарелым.