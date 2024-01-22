МЧС сообщило о возможном поджоге в двух расселенных домах в Уфе

В Уфе минувшей ночью произошло два пожара в расселенных домах, сообщает МЧС Башкирии утром 22 января.
На ул. Суворова загорелся первый этаж двухэтажного дома. Спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв. метров. В тушении было задействовано 27 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет.
На улице Кольцевой огонь охватил несколько квартир на втором этаже двухэтажного дома. Общая площадь возгорания составила 100 кв. метров. Ну тушении было задействовано 32 человека и 8 единиц техники.
«Одной из возможных причин пожара рассматривается версия умышленных действий по уничтожению или повреждению имущества», — говорится в сообщении МЧС.