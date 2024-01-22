Лазурный автобус полыхал на Космонавтов. 15 человек успели выйти

Лазурный автобус сгорел утром 22 января на проспекте Космонавтов, около дома 30. Фотографии и видео прислали в редакцию «Фонтанки» несколько очевидцев.
В компании «Домтрансавто» «Фонтанке» пояснили, что возгорание началось в передней части автобуса, причина устанавливается. Никто не пострадал. Водитель действовал по инструкции, на место были вызваны сотрудники МЧС.
По данным «Фонтанки», это автобус МАЗ, следовавший по маршруту № 63. В нём ехали 15 человек. Все они успели выйти. На место прибыли пожарные. Возгорание уже ликвидировано.