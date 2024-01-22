Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт в Барнауле

«В дальнейшем, по указанию “куратора” запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси — “коктейли Молотова”, с помощью которых должен был поджечь один из объектов министерства обороны РФ. При попытке совершения теракта мужчина задержан оперативными сотрудниками ФСБ России. УФСБ России по Алтайскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) <…> По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает пресс-служба.