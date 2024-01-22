Минчанин с 15-летним сыном крали линзы зеркал с BMW, принимая меры конспирации

В МВД уточнили, что сейчас есть информация о девяти таких кражах на общую сумму более 10 тысяч рублей. Кроме того, сказано, что в машине, на которой ездили фигуранты, сотрудники милиции нашли часть так называемого улова. Минчанин признался, что брал с собой сына для того, чтобы тот определял премиум автомобили для извлечения максимальной выгоды.