Минчанин с 15-летним сыном крали линзы зеркал с BMW, принимая меры конспирации

Жителя Минска с 15-летним сыном задержали за кражу линз зеркал заднего вида с дорогих автомобилей. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что 38-летний минчанин и его 15-летний сын на протяжении недели в разных районах города воровали с машин линзы зеркал заднего вида. В ведомстве отметили, что мужчина возил с собой несовершеннолетнего ребенка для того, чтобы тот ему показывал, где припаркованы дорогие BMW.
«Принимая меры конспирации, фигуранты снимали наружные элементы и уезжали», — сказано в сообщении.
В МВД уточнили, что сейчас есть информация о девяти таких кражах на общую сумму более 10 тысяч рублей. Кроме того, сказано, что в машине, на которой ездили фигуранты, сотрудники милиции нашли часть так называемого улова. Минчанин признался, что брал с собой сына для того, чтобы тот определял премиум автомобили для извлечения максимальной выгоды.