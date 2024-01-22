ТАСС: Муж и жена из Волгодонска погибли при крушении самолёта в Афганистане

Семейная пара из Волгодонска погибла при крушении самолёта в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оперативных службах.
Как сообщала Росавиация со ссылкой на российское посольство в Афганистане, в результате крушения частного самолёта Falcon выжили четыре человека (это члены экипажа и медики, сопровождавшие пассажиров).
Муж и жена Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска, предварительно, погибли.
«По предварительным данным с места, оба пассажира, семейная пара, погибли», — цитирует издание собеседника агентства.
А ранее мы сообщали, что Анну Евсюкову транспортировали на лечение из Таиланда. Она была в тяжёлом состоянии, пациентку подключили к аппарату ИВЛ.