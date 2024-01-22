«Вела себя неадекватно»: пропавшую мать двоих детей нашли спустя 13 дней в Павлодаре

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 19 января за помощью в полицию обратился отец женщины. С его слов, еще 8 января его 26-летняя дочь выехала в Павлодар и не вернулась. Дома маму ждали двое малолетних детей.
Полицией незамедлительно была составлена ориентировка и направлена во все территориальные отделы, а также в приграничные регионы. Совместно со стражами порядка поиски вели и волонтеры. Проверялись все места массового скопления молодежи, расклеивались ориентировки, была размещена информация в социальных сетях.
«В результате принятых мер через 13 дней без вести пропавшая установлена в одной из городских квартир. С ее слов, ушла из дома и скрывала свое местонахождение из-за разногласий с отцом», — сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.
Стражам порядка поведение найденной девушки показалось странным.
«При беседе девушка вела себя неадекватно. Согласно заключению медицинского освидетельствования установлен факт употребления тропикамида», — отметили в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудниками полиции Иртышского района готовится материал на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате, где будет рассмотрено поведение молодой матери.
В начале января была найдена пропавшая в Алматинской области 25 декабря 2023 года 33-летняя мать двоих детей. С женщиной проведены соответствующие профилактические беседы о недопущении подобных ситуаций впредь.
Что делать при пропаже человека
По данным портала egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.