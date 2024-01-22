«Вела себя неадекватно»: пропавшую мать двоих детей нашли спустя 13 дней в Павлодаре

Полицией незамедлительно была составлена ориентировка и направлена во все территориальные отделы, а также в приграничные регионы. Совместно со стражами порядка поиски вели и волонтеры. Проверялись все места массового скопления молодежи, расклеивались ориентировки, была размещена информация в социальных сетях.