КамАЗ с горящим кузовом заехал на мойку в Воронеже

В Воронеже на улице Обручева КамАЗ с горящим кузовом заехал на автомойку. Видео опубликовал в социальных сетях очевидец произошедшего в понедельник, 22 января. На кадрах видны дым и пламя, вырывающиеся из кузова, и стоящего на крыше кабины человека.