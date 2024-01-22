КамАЗ с горящим кузовом заехал на мойку в Воронеже

В Воронеже на улице Обручева КамАЗ с горящим кузовом заехал на автомойку. Видео опубликовал в социальных сетях очевидец произошедшего в понедельник, 22 января. На кадрах видны дым и пламя, вырывающиеся из кузова, и стоящего на крыше кабины человека.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало видео объятого пламенем фургона на территории села Нечаевка в Новоусманском районе на трассе М-4 «Дон». В Левобережном районе Воронежа в канун Рождества загорелись сразу три автомобиля, которые находились в гараже в Ольховатском переулке.