В МЧС назвали причину пожара на рынке «Восточный город» в Челябинске

Каким-то чудом серьезно никто не пострадал. Двое мужчин обращались к медикам после того, как надышались продуктами горения, но от госпитализации отказались. На следующий день после пожара корреспондент КП-Челябинск побывал на рынке и пообщался с торговцами, которые буквально потеряли все.