В МЧС назвали причину пожара на рынке «Восточный город» в Челябинске

В МЧС назвали причину пожара, который случился 19 января на рынке «Восточный город» в Челябинске. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.
— По результатам обследования места ЧП будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства и причину происшествия, — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Напомним, пожар разошелся на 1200 квадратных метров. Огнем были охвачены торговые ряды, владельцы которых в спешке пытались спасти свой товар. Ущерб все еще не подсчитан, но по примерным оценкам он будет оцениваться миллионами рублей.
Каким-то чудом серьезно никто не пострадал. Двое мужчин обращались к медикам после того, как надышались продуктами горения, но от госпитализации отказались. На следующий день после пожара корреспондент КП-Челябинск побывал на рынке и пообщался с торговцами, которые буквально потеряли все.