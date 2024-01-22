Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Движение по улицам Амирхана и Четаева в Казани восстановлено

На перекрестке Амирхана и Четаева произошел прорыв водосточной трубы.

Движение по улицам Амирхана и Четаева в Казани восстановлено. На месте аварии работали три бригады местного «Водоканала». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Напомним, ранее на перекрестке Амирхана и Четаева произошел прорыв водосточной трубы, что привело к затоплению проезжей части. В результате этой аварии дороги вплоть до улице Чистопольской оказались залиты водой.

Ранее мы писали, что Минниханов высказался о прорыве на улице Амирхана в Казани. Он подчеркнул, что важно обращать внимание на состояние инфраструктуры ЖКХ.

ЖКХ