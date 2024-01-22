Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО

По версии следствия, Блиновская не уплатила НДС и НДФЛ на сумму 918 млн руб. в 2019—2021 годах. Она платила налоги по упрошенной схеме как индивидуальный предприниматель, однако это предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а Блиновская получала гораздо больше. Обвинения по тем же статьям предъявлены ее мужу Алексею Блиновскому, но для него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в частности, на пользование интернетом. Сальникова сообщала, что по делу были арестованы активы супругов на 64 млрд руб.