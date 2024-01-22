Оперативники показали видео задержания преступника в Могилеве, ему грозит 15 лет

В Могилеве ликвидирован наркомаркет и задержан его владелец, 42-летний белорус. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Так, оперативники задержали могилевчанина, создавшего и администрировавшего интернет-магазин по продаже наркотиков. Наркомаркет фигуранта работал несколько лет, а белорус самостоятельно делал закладки с психотропами на территории Минской и Могилевской областей.
В тайниках и дома у преступника нашли и изъяли особо опасный психотроп (MDMA — экстази). Кроме того, у него изъяли компьютерную технику и принадлежности для фасовки наркотиков.
— Задержанному жителю Могилева за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта грозит до 15 лет лишения свободы, — прокомментировали в МВД.