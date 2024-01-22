В Санкт-Петербурге снова горел белорусский автобус

Представитель компании перевозчика «Домтрансавто», которому принадлежит автобус, подтвердил «Деловому Петербургу», что это автобус МАЗ. По его словам, возгорание началось в передней части автобуса. Пассажиров высадил водитель.
«Пострадавших нет, водитель действовал по инструкции, на место были вызваны сотрудники МЧС», — говорится в сообщении".
Стоит отметить, что в белорусских автобусах в Питере ранее неоднократно случались пожары.
Летом 2022 года перевозчик «Домтрансавто» снял МАЗы с маршрутов после серии возгораний. Спустя почти год, в августе 2023 года «Пассажиравтотранс» отозвал 137 автобусов марки, однако позже в том же месяце их вернули на маршруты.
Александр Лукашенко тогда заявил, что автобусы горят из-за неправильного техобслуживания: «Смотрю в СМИ — там что-то загорелось, там загорелось. Начали разбираться, задаю вопросы. А в других регионах России не горят. А почему в Питере? Да потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса, взяла на себя обслуживание», — сказал он.
В «БЕЛАВТОМАЗ» сообщили, что доработали действующие системы и механизмы, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. В феврале 2024 года на базе «Пассажиравтотранса» откроют учебно-практический центр белорусского завода, где будут обучаться сотрудники, работающие с техникой МАЗа.
В начале декабря 2023 года после выезда из парка снова сгорел рейсовый МАЗ, работавший на газомоторном топливе.