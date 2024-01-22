В Санкт-Петербурге снова горел белорусский автобус

Александр Лукашенко тогда заявил, что автобусы горят из-за неправильного техобслуживания: «Смотрю в СМИ — там что-то загорелось, там загорелось. Начали разбираться, задаю вопросы. А в других регионах России не горят. А почему в Питере? Да потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса, взяла на себя обслуживание», — сказал он.