ДЧС Алматы опроверг фейки о повторном землетрясении

По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение произошло 23 января 2024 года в 00:09. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Позже стало известно о повторных толчках.