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ДЧС Алматы опроверг фейки о повторном землетрясении

В мессенджерах неизвестные распространяют фейк о повторных толчках, которые могут произойти в 5:00 утра. В ДЧС Алматы эту информацию опровергли, сообщает Zakon.kz.

«На данный момент распространяется ложная информации по поводу повторных толчков. Повторные толчки по данным Института сейсмологии на данный момент не прогнозируются. Просим вам соблюдать спокойствие и верить только официальным источникам информации», — сказал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение произошло 23 января 2024 года в 00:09. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Позже стало известно о повторных толчках.