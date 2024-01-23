Во время землетрясения самолет не смог приземлиться в Алматы

На аэродром Алматы во время землетрясения готовились к посадке пять судов. Один борт сел сразу, четыре ожидали посадки, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
После того, как подземные толчки прекратились, диспетчер передал пилотам информацию и один борт вылетел для посадки в Туркестан. Остальные самолеты благополучно приземлились в Алматы.
«Рейс авиакомпании Эйр Астана КС-856 по направлению АстанаАлматы ушел на запасной аэродром Туркестан, 3 выполнили посадку без замечаний», — сообщает пресс-служба КГА.
В ведомстве отмечают, что прибытие борта ожидается в в ближайшее время.
Ранее стало известно, что подземные толчки ощутили на себе жители Астаны после того, как колебания обрушились на Алматы, Алматинскую и Жетысускую область. По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение произошло 23 января 2024 года в 00:09. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Позже стало известно о повторных толчках.
Ранее главный сейсмолог сообщил, что поводов для паники нет и жители Казахстана лишь ощутили афтершоки от землетрясения в Китае и Кыргызстане.
Как сообщили сейсмологи, подземные толчки, которые в ночь на 23 января ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла.