В Минтруда опровергли фейк о матпомощи пенсионерам Казахстана

По данным ведомства, информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тысяч тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тысяч тенге, не соответствует действительности.