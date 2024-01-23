В Минтруда опровергли фейк о матпомощи пенсионерам Казахстана

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. В министерстве труда и социальной защиты Казахстана опровергли фейк о дополнительной материальной помощи пенсионерам.
Объявления в мессенджерах о легких заработках в Казахстане оказались фейком.
Неизвестные лица, скорее всего, мошенники, распространяют информацию о якобы выплатах и предлагают пенсионерам обращаться в центры обслуживания населения, заполнив некую форму № 2, добавили в Минтруда.
«Сообщаем, что такого вида материальной помощи не существует», — подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники Минтруда напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.
«Просим граждан доверять информации только из официальных источников», — обратились к казахстанцам в Минтруда.
В ведомстве напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.