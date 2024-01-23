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В Минтруда опровергли фейк о матпомощи пенсионерам Казахстана

В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о выплате материальной помощи пенсионерам.

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. В министерстве труда и социальной защиты Казахстана опровергли фейк о дополнительной материальной помощи пенсионерам.

Объявления в мессенджерах о легких заработках в Казахстане оказались фейком.

По данным ведомства, информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тысяч тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тысяч тенге, не соответствует действительности.

Неизвестные лица, скорее всего, мошенники, распространяют информацию о якобы выплатах и предлагают пенсионерам обращаться в центры обслуживания населения, заполнив некую форму № 2, добавили в Минтруда.

«Сообщаем, что такого вида материальной помощи не существует», — подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники Минтруда напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.

«Просим граждан доверять информации только из официальных источников», — обратились к казахстанцам в Минтруда.

В ведомстве напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.