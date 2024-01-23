Жителя Пермского края изрезали ножом, пока он спал на диване

Знакомый изрезал 47-летнего жителя Пермского края ножом, пока тот спал на диване, сообщили в СКР.
Произошло это в квартире одного из домов в Красновишерске 16 октября 2023 года. Уголовное дело передали в суд.
«Обвиняемый — 23-летний житель Красновишерска. Будучи пьяным, он поссорился с потерпевшим и решил убить того. Когда 47-летний знакомый уснул на диване, обвиняемый нанёс ему множественные удары ножом», — рассказали в СКР по Пермскому краю.
Его остановили другие находившиеся в квартире люди. Раненому вовремя оказали медпомощь. Он остался жив. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».