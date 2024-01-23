Жителя Пермского края изрезали ножом, пока он спал на диване

«Обвиняемый — 23-летний житель Красновишерска. Будучи пьяным, он поссорился с потерпевшим и решил убить того. Когда 47-летний знакомый уснул на диване, обвиняемый нанёс ему множественные удары ножом», — рассказали в СКР по Пермскому краю.