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Мужчина погиб на пожаре в деревянном доме в Иркутске из-за короткого замыкания

Тело погибшего обнаружили под обрушившимися конструкциями.
Источник: МЧС РФ

Двухэтажный деревянный дом горел на улице Павла Красильникова в Иркутске накануне утром, 22 января. Огонь также охватил кровлю соседнего здания. В результате пожара погиб мужчина. Также пострадал хозяин дома. Мужчина получил ожоги. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в восьмом часу утра. К месту пожара направили четыре пожарных расчёта. На момент их прибытия двухэтажный деревянный дом был полностью в огне, горела кровля соседнего здания. Во дворе огнеборцы обнаружили хозяина дома. Мужчина получил ожоги рук, но отказался от госпитализации.

Борьба с открытым огнём продолжалась более часа. В результате пожара один дом был уничтожен на площади 60 кв. метров, повреждена кровля соседнего дома на площади 80 кв. метров. В ходе разборки и проливки пожара под обрушившимися конструкциями обнаружили погибшего мужчину.

Вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Расследование показало, что возгорание обнаружили слишком поздно: по деревянным конструкциям огонь успел распространиться на большую площадь.

В целом в Иркутской области 22 января произошло 11 пожаров.

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