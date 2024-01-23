Мужчина погиб на пожаре в деревянном доме в Иркутске из-за короткого замыкания

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в восьмом часу утра. К месту пожара направили четыре пожарных расчёта. На момент их прибытия двухэтажный деревянный дом был полностью в огне, горела кровля соседнего здания. Во дворе огнеборцы обнаружили хозяина дома. Мужчина получил ожоги рук, но отказался от госпитализации.