Мужчина погиб на пожаре в деревянном доме в Иркутске из-за короткого замыкания

Двухэтажный деревянный дом горел на улице Павла Красильникова в Иркутске накануне утром, 22 января. Огонь также охватил кровлю соседнего здания. В результате пожара погиб мужчина. Также пострадал хозяин дома. Мужчина получил ожоги. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в восьмом часу утра. К месту пожара направили четыре пожарных расчёта. На момент их прибытия двухэтажный деревянный дом был полностью в огне, горела кровля соседнего здания. Во дворе огнеборцы обнаружили хозяина дома. Мужчина получил ожоги рук, но отказался от госпитализации.
Вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Расследование показало, что возгорание обнаружили слишком поздно: по деревянным конструкциям огонь успел распространиться на большую площадь.
В целом в Иркутской области 22 января произошло 11 пожаров.