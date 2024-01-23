Число пострадавших от землетрясения в Алматы выросло до 44 — Минздрав

АЛМАТЫ, 23 янв — Sputnik. Начиная с часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, сообщили в Минздраве.
«С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, 3 из них госпитализированы, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение».
Также получили медицинскую помощь 10 детей, 5 из них госпитализированы, 5 отправлены на амбулаторное лечение.
Все пациенты обеспечены квалифицированной медицинской помощью в лечебных учреждениях города, заверили в ведомстве.
Ранее сообщалось, сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 января в 00.09 часов по времени Астаны (22 января в 18.09 по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6.7. Глубина залегания источника 65 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 4 балла.
Между тем очевидцы описывают ощущения от толчков — раскачивались люстры, из шкафов падала посуда, отваливалась штукатурка, многие эвакуировались из домов — они не согласились с оценкой сейсмологов.
Позднее в официальное сообщение о землетрясении внесли правки, повысили уровень ощутимости до 5 баллов.