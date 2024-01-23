В Красноярском крае ФСБ закрыла подпольный цех по переработке золота

В Красноярском крае сотрудники ФСБ закрыли подпольный цех по переработке драгоценных металлов. Об этом сообщает УФСБ России по Красноярскому краю.
Двое жителей Назарово в 2022—2023 годах организовали незаконный цех по переработке драгоценных металлов. Силовики при осмотре помещения обнаружили аффинажное оборудование и слитки золота на сумму 2,7 млн рублей.
По материалам УФСБ следственный отдел по Назаровскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовные дела по ч. 4 ст. 191 УК РФ в отношении подозреваемых.
Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Красноярском крае вынесли приговор двум мужчинам, которые пропагандировали терроризм среди заключённых.