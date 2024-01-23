«Выбегали на улицу полураздетые»: екатеринбуржец — о последствиях землетрясения в Алма-Ате

Минувшей ночью в Алма-Ате случилось сильное землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в 264 километрах к юго-востоку от города, на границе Кыргызстана и Китая, но крупнейший по населению город Казахстана все равно тряхнуло так, что, по данным минздрава страны, медицинская помощь понадобилась 44 горожанам. Пятерых детей и еще троих взрослых пришлось госпитализировать.
Одним из очевидцев случившегося стал екатеринбуржец Андрей Л., который в данный момент находится в Алма-Ате. Мы попросили его рассказать, что происходило в городе в момент землетрясения.
ВСЕ ВЫБЕЖАЛИ НА УЛИЦУ, КОГДА ТОЛЧКИ ПРЕКРАТИЛИСЬ.
Андрей живет в нижней части города на пятом этаже девятиэтажного дома. Подземные толчки начались примерно в 00.09.
— Я проснулся от того, что все вокруг ходит ходуном, — вспоминает Андрей. — Трясло достаточно сильно. Трещал шкаф, хлопали дверцы, тряслась посуда. Я сначала даже не осознавал до конца, что происходит. Но у алмаатинцев есть способ проверить, землетрясение сейчас или тебе показалось — надо посмотреть на люстру. Если она качается, значит, землетрясение. У меня она раскачивалась.
Екатеринбуржец оделся, взял документы и посадил кошку в переноску. В этот момент было слышно, как в подъезд выходят соседи.
— Во время толчков эвакуироваться нельзя. Нужно их переждать. Как только они закончились, все по лестнице пошли вниз, — рассказывает Андрей. — Мы просто вышли все на улицу, отошли подальше от ближайших зданий — собрались на детской площадке. Стали ждать известия от МЧС, какого-то оповещения. Проблема в том, что при землетрясениях бывают повторные толчки и иногда они сильнее, чем первые, поэтому нужно оставаться на улице какое-то время.
СОГРЕВАЛИСЬ В МАШИНАХ ВО ДВОРЕ.
Ночью в социальных сетях появилось множество фотографий алмаатинцев, пережидающих землетрясение во дворах. На некоторых кадрах люди стоят практически в одном нижнем белье — кто в чем успел выскочить. Столбики термометров на улице в этот момент показывали −8…-10 градусов по Цельсию.
— У нас во дворе все были тепло одеты. Хотя в чатах россиян, приехавших сюда, многие бросали фотографии, что у них произошло. В одном доме мужчина даже почти полностью голый в подъезд выбежал, — рассказал Андрей. — У нас рядом с домом есть эвакуационные пункты. Это детские садики и школы. До них пешком минуты три. Но никто не пошел. Все стояли и ждали. Те, у кого машины припаркованы во дворе, с радостью предлагали всем, кто замерз, сесть и погреться внутри. Люди поддерживали друг друга.
Местная сеть супермаркетов также разрешила всем, кто замерз, прийти к ним, чтобы погреться. Примерно через полтора часа жители стали возвращаться в свои квартиры.
— Были в соцсетях сообщения о том, что толчки повторятся в 5 часов утра, но в МЧС объявили, что это не достоверная информация, — добавил Андрей. — Утром во вторник я ехал на работу — ни трещин, ни стекол разбитых, никаких разрушений не увидел. Сами алмаатинцы спокойно отнеслись к землетрясению. Есть такая присказка, что если землетрясение меньше 6 баллов, то настоящего алмаатинца даже будить не стоит. Здесь такое бывает. Больше были напуганы люди, приехавшие сюда из других мест.