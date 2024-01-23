«Выбегали на улицу полураздетые»: екатеринбуржец — о последствиях землетрясения в Алма-Ате

— У нас во дворе все были тепло одеты. Хотя в чатах россиян, приехавших сюда, многие бросали фотографии, что у них произошло. В одном доме мужчина даже почти полностью голый в подъезд выбежал, — рассказал Андрей. — У нас рядом с домом есть эвакуационные пункты. Это детские садики и школы. До них пешком минуты три. Но никто не пошел. Все стояли и ждали. Те, у кого машины припаркованы во дворе, с радостью предлагали всем, кто замерз, сесть и погреться внутри. Люди поддерживали друг друга.