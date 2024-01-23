«Главный врач» обманул омичку на 9,5 млн рублей

В омскую полицию обратилась 49-летняя врач-кардиолог с заявлением о хищении 9,5 млн рублей. Она рассказала, что в мессенджере получила сообщение якобы от главного врача. Он сообщил, что в ближайшее время с омичкой свяжется сотрудник правоохранительных органов, которому нужно помочь в борьбе с мошенниками.