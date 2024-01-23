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«Главный врач» обманул омичку на 9,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.
Источник: Om1.ru

В омскую полицию обратилась 49-летняя врач-кардиолог с заявлением о хищении 9,5 млн рублей. Она рассказала, что в мессенджере получила сообщение якобы от главного врача. Он сообщил, что в ближайшее время с омичкой свяжется сотрудник правоохранительных органов, которому нужно помочь в борьбе с мошенниками.

Через некоторое время женщине позвонил «сотрудник ФСБ». Он сообщил, что произошла утечка персональных данных и неизвестные пытаются оформить кредиты от имени омички. Нужно самой оформить несколько займов и перевести деньги на «безопасные счета».

По инструкции злоумышленников, омичка в течение недели брала кредиты в разных банках и переводила через банкоматы на указанные счета. Собеседники пообещали, что женщину вызовут в Центробанк, однако приглашения она не дождалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».