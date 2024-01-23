Власти Краснодара объяснили, почему школьный автобус застрял на обочине в снежной каше

— Из-за скользкого дорожного покрытия по краю проезжей части не смогли разъехаться КАМАЗ и школьный автобус, в результате чего автобус скатился в обочину. В экстренном порядке был предоставлен другой автобус, который довёз детей в школу. Пострадавших нет, повреждений автобуса — тоже. При наличии финансирования на дороге проведут гравийный ремонт, — прокомментировали дорожный инцидент в МЦУ Краснодара.