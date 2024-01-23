В 11.42 сегодня спасателям поступил сигнал о загорании жилого дома в поселке Городище Минского района. Прибывшие подразделения МЧС установили, что дым идет из-под крыши дома. Внутри работники МЧС обнаружили тела трех погибших.
Причина трагедии устанавливается.
Три человека погибли при пожаре в доме в Минском районе
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Минском районе погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В 11.42 сегодня спасателям поступил сигнал о загорании жилого дома в поселке Городище Минского района. Прибывшие подразделения МЧС установили, что дым идет из-под крыши дома. Внутри работники МЧС обнаружили тела трех погибших.