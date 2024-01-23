«Когда фуры блокаду города прорвут?»: застрявшие в снегу продукты поставят на полки магазинов Казани

— Снегопады точно всех выбили из графика. Если подойти к магазинам, то можно увидеть, что возле них все замело снегом. Если такая ситуация с непогодой повторится опять, то это будет влиять на доставку грузов. Вопрос в том, какие выводы из всего этого можно сделать и кто их будет делать, так как есть разные ведомства и вопросы. Например, как проходило информирование о погоде, как велась очистка дорог. Потому что на некоторых участках техника выходила своевременно, а на каких-то нет. Это касается не только Татарстана, но и всей России. На доставку грузов повлияли и аварии на М-12 и на М-11, в этом тоже надо разбираться. Плюс ко всему у нас оказалось очень много людей, которые не видели таких снегопадов и оказались не готовы к таким событиям, — прокомментировал Сотников.