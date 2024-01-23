Екатеринбургская полиция разыскивает пропавшего подростка

Как сообщает городское управление МВД, утром 22 января подросток отправился из дома № 98 по улице Первомайской в школу № 146. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие. Носит очки с диоптриями. В день исчезновения был одет в клетчатые брюки, светло-серый свитер, серую куртку, коричневые ботинки. При себе имел черный рюкзак с серыми вставками.
Тех, кто располагает информацией о местонахождении Никиты Небытова, полиция обращаться в дежурную часть ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу (+7 (343)356−42−03) или на линию 02.
Ранее «МК-Урал» сообщал о поиске учащегося пятого класса школы № 147, пропавшего 16 января. Позже волонтеры сообщили, что поиски завершились благополучно.