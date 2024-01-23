Екатеринбургская полиция разыскивает пропавшего подростка

Приметы пропавшего: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие. Носит очки с диоптриями. В день исчезновения был одет в клетчатые брюки, светло-серый свитер, серую куртку, коричневые ботинки. При себе имел черный рюкзак с серыми вставками.