Из здания эвакуировались 15 человек: в Челябинске загорелся Камерный театр

— По прибытию подразделений установлено, что на втором этаже в пристроенном в Камерному театру административном здании произошло короткое замыкание в результате порыва трубы, — уточнили в чрезвычайном ведомстве. — Короткое замыкание ликвидировано выбросом пара. Подача пожарных стволов не понадобилась.