Из здания эвакуировались 15 человек: в Челябинске загорелся Камерный театр

Вечером 23 января в Челябинске произошел пожар в здании Камерного театра. Огонь разгорелся на втором этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 1 квадратный метр.
— По прибытию подразделений установлено, что на втором этаже в пристроенном в Камерному театру административном здании произошло короткое замыкание в результате порыва трубы, — уточнили в чрезвычайном ведомстве. — Короткое замыкание ликвидировано выбросом пара. Подача пожарных стволов не понадобилась.
Во время пожара никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.