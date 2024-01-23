МЧС РК: в Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах

Также в ведомстве подчеркнули, что по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются.