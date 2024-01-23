МЧС РК: в Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах

В МЧС также добавили, что продолжается работа республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова.
На телефоны горячей линии поступило свыше 800 звонков от граждан.
Также в ведомстве подчеркнули, что по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются.
Ранее сотрудники Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований рассказали о характере землетрясения с эпицентром на границе Кыргызстана и КНР. По их мнению нет оснований опасаться землетрясений, очаги которых находятся далеко.