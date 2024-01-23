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МЧС РК: в Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах

В МЧС РК сообщили, что после прошедшего сильного землетрясения на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах, сообщает Zakon.kz.
МЧС РК: в Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах
Источник: МЧС РК

В МЧС также добавили, что продолжается работа республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова.

На телефоны горячей линии поступило свыше 800 звонков от граждан.

Также в ведомстве подчеркнули, что по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются.

Ранее сотрудники Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований рассказали о характере землетрясения с эпицентром на границе Кыргызстана и КНР. По их мнению нет оснований опасаться землетрясений, очаги которых находятся далеко.