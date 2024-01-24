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Хабаровчанина в ТЦ ударили бутылкой в голову и ограбили после отказа выпить

Преступление произошло, когда потерпевший клал 40 тысяч рублей на карту.
Скорая помощь
Источник: РИА "Новости"

Жителя Хабаровска ударили бутылкой и ограбили на 40 тысяч после отказа выпить. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Инцидент произошёл 23 января в одном из торговых центров Железнодорожного района. Потерпевший стоял у банкомата и готовился пополнить баланс. Внезапно к нему подошёл незнакомый мужчина с предложением совместно распить алкоголь, на что получил отказ. После этого злоумышленник нанёс хабаровчанину удар бутылкой по голове, забрал 40 тысяч рублей и покинул здание.

Полиция оперативно разыскала и задержала подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный, который ранее привлекался за имущественные преступления. На допросе он признался, что деньги потратил на еду и выпивку.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ “Грабеж”. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке», — прокомментировали в МВД.