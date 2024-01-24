Хабаровчанина в ТЦ ударили бутылкой в голову и ограбили после отказа выпить

Инцидент произошёл 23 января в одном из торговых центров Железнодорожного района. Потерпевший стоял у банкомата и готовился пополнить баланс. Внезапно к нему подошёл незнакомый мужчина с предложением совместно распить алкоголь, на что получил отказ. После этого злоумышленник нанёс хабаровчанину удар бутылкой по голове, забрал 40 тысяч рублей и покинул здание.