Автобус сбил пешехода в Хабаровске

24 января в 09:30 в Хабаровске на улице Большая произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель пассажирского автобуса маршрута № 21, двигаясь со стороны улицы Лазо в направлении улицы Воронежской, в районе дома 122 по улице Большой не пропустил пешехода.