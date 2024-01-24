Автобус сбил пешехода в Хабаровске

24 января в 09:30 в Хабаровске на улице Большая произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель пассажирского автобуса маршрута № 21, двигаясь со стороны улицы Лазо в направлении улицы Воронежской, в районе дома 122 по улице Большой не пропустил пешехода.
— Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
В результате ДТП пострадала 59-летняя женщина. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для проведения обследования.
Пешеходам напоминают о важности соблюдения правил безопасности при пересечении дороги и следования сигналам светофора.