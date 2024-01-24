Глава Якутии призвал игнорировать призывы выйти на незаконный митинг

Как установило МВД, в ночном клубе произошел конфликт между 23-летним якутянином и 18-летним подозреваемым. На следующий день якутянин, выяснив адрес своего обидчика, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в результате погиб 26-летний мужчина. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.
Призывы выйти на митинг против мигрантов начали распространять во вторник вечером пользователи соцсетей.
Глава республики отметил, что в ходе конфликта в Якутске погиб уроженец Намского улуса. Он выразил соболезнование семье погибшего и высказал уверенность в том, что виновные ответят за преступление по всей строгости закона.
Николаев заявил, что взял ход расследования на личный контроль. Также он поручил усилить меры общественной безопасности и профилактики правонарушений, в том числе по контролю за мигрантами.
«Главный подозреваемый родом из Таджикистана, является гражданином России. Выясним все обстоятельства получения им российского гражданства. Таким людям нет места в нашем обществе. К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях. Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас. Будьте внимательны, сейчас распространяется много лживой информации. Сейчас, когда настоящий враг убивает наших сограждан, мы должны сплотиться как никогда», — призвал глава региона в своем Telegram-канале.