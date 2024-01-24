Глава Якутии призвал игнорировать призывы выйти на незаконный митинг

«Главный подозреваемый родом из Таджикистана, является гражданином России. Выясним все обстоятельства получения им российского гражданства. Таким людям нет места в нашем обществе. К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях. Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас. Будьте внимательны, сейчас распространяется много лживой информации. Сейчас, когда настоящий враг убивает наших сограждан, мы должны сплотиться как никогда», — призвал глава региона в своем Telegram-канале.