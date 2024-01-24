В Орле повреждены несколько многоквартирных домов после атаки БПЛА

«На месте работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков. Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах», — написал мэр в Telegram.
Парахин уточнил, что полный объем повреждений выясняется. В администрации Орла организована комиссия по ЧС, которая вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями займется восстановлением повреждений.
Минобороны РФ сообщало, что над регионом были перехвачены четыре БПЛА. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, беспилотники были обезврежены в Железнодорожном и Северном районах региона. Орловская область подвергается атакам БПЛА как минимум в третий раз с начала года.
Лаура Кеффер