В Орле повреждены несколько многоквартирных домов после атаки БПЛА

Минобороны РФ сообщало, что над регионом были перехвачены четыре БПЛА. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, беспилотники были обезврежены в Железнодорожном и Северном районах региона. Орловская область подвергается атакам БПЛА как минимум в третий раз с начала года.