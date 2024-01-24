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В Орле повреждены несколько многоквартирных домов после атаки БПЛА

Несколько домов в Северном и Железнодорожном районах Орла повреждены в результате атаки беспилотников, заявил мэр города Юрий Парахин. БПЛА сбили сегодня, 24 января, утром, никто не пострадал.

«На месте работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков. Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах», — написал мэр в Telegram.

Парахин уточнил, что полный объем повреждений выясняется. В администрации Орла организована комиссия по ЧС, которая вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями займется восстановлением повреждений.

Минобороны РФ сообщало, что над регионом были перехвачены четыре БПЛА. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, беспилотники были обезврежены в Железнодорожном и Северном районах региона. Орловская область подвергается атакам БПЛА как минимум в третий раз с начала года.

Лаура Кеффер

МЧС