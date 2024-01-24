В СВО погибли двое военнослужащих из Добрянки

30-летний уроженец Добрянки Иван Лавренко погиб 22 ноября 2023 года в селе Новобахмутовка Донецкой Народной Республики. В сентябре 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и после подготовки был отправлен в зону проведения СВО. Служил гранатометчиком, имел звание рядового.



61-летний Виктор Соломаха погиб 6 декабря 2023 года в селе Новобахмутовка Донецкой Народной Республики. Он заключил контракт с Министерством обороны РФ в октябре 2023 года. Служил оператором штурмовой роты, имел звание рядового.



Прощание с военнослужащими состоится 25 января во дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина.