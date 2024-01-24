Житель Кубани прострелил знакомому ногу и ударил его топором по голове

Житель Гулькевичского района Кубани прострелил знакомому ногу и ударил его топором по голове, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Врачи рассказали полицейским, что к ним обратился мужчина из села Новомихайловского с различными ранениями.
Правоохранители выяснили, что между потерпевшим и его приятелем разгорелся конфликт. В итоге злоумышленник выстрелил в ногу знакомого из огнестрельного оружия и ударил топором по голове. После этого мужчина уехал на машине.
Сотрудники полиции нашли автомобиль на обочине трассы по направлению из города Гулькевичи в сторону села Отрадо-Кубанское. Водителя задержали. Оказалось, что, скрываясь с места преступления, 43-летний житель спрятал обрез охотничьего ружья и патроны на одной из улиц села Отрадо-Кубанское. Правоохранители изъяли оружие и начали проверку.