Курьер телефонных аферистов лишил миллиона рублей пятерых жителей Ангарска

— Как выяснилось, с 2022 по 2023 годы сибиряк похищал деньги у горожан под надуманным предлогом. Известно, что другие аферисты связывались с жертвами и рассказывали легенду о том, как их родственники попали в передрягу. Чтобы помочь родне избежать тюрьмы, нужно заплатить крупную сумму, — говорят в МВД.