Курьер телефонных аферистов лишил миллиона рублей пятерых жителей Ангарска

Жителю Якутии вынесли приговор в Ангарске. Подсудимый сотрудничал с мошенниками и выполнял роль курьера. Об этом сообщают в прокуратуре Иркутской области.
— Как выяснилось, с 2022 по 2023 годы сибиряк похищал деньги у горожан под надуманным предлогом. Известно, что другие аферисты связывались с жертвами и рассказывали легенду о том, как их родственники попали в передрягу. Чтобы помочь родне избежать тюрьмы, нужно заплатить крупную сумму, — говорят в МВД.
Когда доверчивые жители Ангарска соглашались, за деньгами приезжал курьер. Большую часть он отправлял кураторам, оставляя себе некую сумму.
Но пять горожан успели потерять свои деньги. Общая сумма ущерба составила один миллион рублей. Во время рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью возместил потерпевшим ущерб. Суд приговорил его к четырем годам 10 месяцам лишения свободы условно.