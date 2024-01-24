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В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь любительнице красивых фото в Крыму — женщину на деревянном плоту отнесло на 20 метров от берега. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Источник: МЧС РФ

Информация об инциденте на Михайловском озере в городе Саки поступила накануне в 14:25.

«Поступило сообщение о том, что на Михайловском озере на плоту находится женщина. Самостоятельно добраться до берега не может», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что женщина находится на плоту на расстоянии около 20 метров от берега. Один из сотрудников МЧС надел гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег. Медицинская помощь спасенной не потребовалась.

Позже выяснилось, что женщина хотела сделать красивое фото на плоту, но конструкция неожиданно отплыла от берега.

МЧС