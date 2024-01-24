В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи

Прибывшие на место спасатели выяснили, что женщина находится на плоту на расстоянии около 20 метров от берега. Один из сотрудников МЧС надел гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег. Медицинская помощь спасенной не потребовалась.