В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи

Информация об инциденте на Михайловском озере в городе Саки поступила накануне в 14:25.
«Поступило сообщение о том, что на Михайловском озере на плоту находится женщина. Самостоятельно добраться до берега не может», — сообщили в ведомстве.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что женщина находится на плоту на расстоянии около 20 метров от берега. Один из сотрудников МЧС надел гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег. Медицинская помощь спасенной не потребовалась.
Позже выяснилось, что женщина хотела сделать красивое фото на плоту, но конструкция неожиданно отплыла от берега.