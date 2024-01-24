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Легковушка врезалась в грузовик в Кричевском районе: погибли два человека

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Кричевском районе, сообщили в управлении ГАИ Могилевского облисполкома.
Источник: МВД Беларуси

Авария произошла около 08:30 в среду 24 января на 37-м километре дороги, соединяющей города Кричев и Ивацевичи.

«Водитель МАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Lada».

сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что в ДТП смертельные травмы получили 42-летние водитель и пассажирка легкового авто, вторая женщина-пассажир 38 лет была доставлена в больницу для оказания необходимой помощи.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о том, что нужно строго соблюдать Правила дорожного движения: выбирать оптимальную скорость, а перед началом любого маневра убедиться в его безопасности.