Легковушка врезалась в грузовик в Кричевском районе: погибли два человека

Авария произошла около 08:30 в среду 24 января на 37-м километре дороги, соединяющей города Кричев и Ивацевичи.
«Водитель МАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Lada».
В инспекции также уточнили, что в ДТП смертельные травмы получили 42-летние водитель и пассажирка легкового авто, вторая женщина-пассажир 38 лет была доставлена в больницу для оказания необходимой помощи.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
В Госавтоинспекции напомнили водителям о том, что нужно строго соблюдать Правила дорожного движения: выбирать оптимальную скорость, а перед началом любого маневра убедиться в его безопасности.