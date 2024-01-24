Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области

Уточняется, что воздушное судно ВКС РФ выполняло плановый полет. На борту разбившегося самолета находилось 65 пленных ВСУ, которых везли для проведения обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
«Около 11:00 мск (время совпадает с минским) при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — говорится в релизе ведомства.
Как уточнили в Минобороны, на место падения самолета отправилась специальная комиссия, которая должна будет установить причины катастрофы.
Ранее о ЧП в Корочанском районе Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район», — написал он в своем Telegram-канале, пообещав позже сообщить детали случившегося.