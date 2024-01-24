Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области

«Около 11:00 мск (время совпадает с минским) при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — говорится в релизе ведомства.