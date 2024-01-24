В Минтербезе рассказали об эвакуации здания на бульваре Гагарина в Перми

Сотрудники Минтербеза Пермского края рассказали о причинах эвакуации сотрудников и посетителей многоэтажного офисного здания 24 января на бульваре Гагарина, 10.
«В строении при проведении плановой проверки пожарной сигнализации произошло её ложное срабатывание, — пояснили в ведомстве. — Представители организации, которая устанавливала автоматическую пожарную сигнализацию, приняли меры по её отключению».
Работающие в здании госслужащие сообщили perm.aif.ru, что из-за срабатывания пожарной сигнализации им пришлось на некоторое время выйти на улицу.
Сейчас угрозы жизни и здоровью сотрудникам и посетителям нет, подчёркивают в региональном минтербезе.
В здании расположены офисы госорганизаций. Среди них — краевое минагро, отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними по Перми, гостехнадзор, госветинспекция, одно из управлений минздрава и другие.
В МЧС по Пермскому краю добавили, что пожарно-спасательные подразделения к месту эвакуации не выезжали, сообщений о возгорании им не поступало.