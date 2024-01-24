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В Минтербезе рассказали об эвакуации здания на бульваре Гагарина в Перми

Здесь взвыла пожарная сигнализация.

Сотрудники Минтербеза Пермского края рассказали о причинах эвакуации сотрудников и посетителей многоэтажного офисного здания 24 января на бульваре Гагарина, 10.

«В строении при проведении плановой проверки пожарной сигнализации произошло её ложное срабатывание, — пояснили в ведомстве. — Представители организации, которая устанавливала автоматическую пожарную сигнализацию, приняли меры по её отключению».

Работающие в здании госслужащие сообщили perm.aif.ru, что из-за срабатывания пожарной сигнализации им пришлось на некоторое время выйти на улицу.

Сейчас угрозы жизни и здоровью сотрудникам и посетителям нет, подчёркивают в региональном минтербезе.

В здании расположены офисы госорганизаций. Среди них — краевое минагро, отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними по Перми, гостехнадзор, госветинспекция, одно из управлений минздрава и другие.

В МЧС по Пермскому краю добавили, что пожарно-спасательные подразделения к месту эвакуации не выезжали, сообщений о возгорании им не поступало.

МЧС