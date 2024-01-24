Жители Стерлитамака жалуются на смог и резкий запах

Жители города Стерлитамака в социальных сетях жалуются на смог и резкий запах.
Сообщения они публикуют в социальных сетях с утра 24 января. По словам пользователей, у многих возникла головная боль. Горожане обращаются в экстренные службы.
В Минэкологии сообщили, что на место направлены передвижные лаборатории. Специалисты возьмут пробы воздуха и изучат их на предмет ПДК вредных веществ. Полученные данные будут направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что на снижение выбросов в Стерлитамаке и Салавате направят 12 млрд рублей. Соглашения с ведущими предприятиями подписаны в рамках федерального проекта «Чистый воздух».