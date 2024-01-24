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ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе — фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Тройное ДТП произошло на Ялтинской трассе в районе Краснокаменки. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

«По предварительным данным, 24 января автомобиль “Лада Ларгус”, двигаясь по автодороге “Алушта-Ялта” в районе села Краснокаменка, выехал на встречную полосу, совершил столкновение с микроавтобусом “Мерседес Спринтер”, после чего тот задел троллейбус, шедший по маршруту “Симферополь — Ялта”», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, пассажиру микроавтобуса оказана медицинская помощь, в госпитализации никто из участников ДТП не нуждался.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения», — добавили в прокуратуре.

Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры республики.

В МВД по РК уточнили, что «Мерседес Спринтер» вез 12 пассажиров по маршруту Ялта — Гурзуф. От удара легковушку развернуло и заднюю часть ее кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находилось 15 человек.

Прокуратура
ГИБДД