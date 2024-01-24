ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе — фото

В МВД по РК уточнили, что «Мерседес Спринтер» вез 12 пассажиров по маршруту Ялта — Гурзуф. От удара легковушку развернуло и заднюю часть ее кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находилось 15 человек.