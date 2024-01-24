ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе — фото

«По предварительным данным, 24 января автомобиль “Лада Ларгус”, двигаясь по автодороге “Алушта-Ялта” в районе села Краснокаменка, выехал на встречную полосу, совершил столкновение с микроавтобусом “Мерседес Спринтер”, после чего тот задел троллейбус, шедший по маршруту “Симферополь — Ялта”», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, пассажиру микроавтобуса оказана медицинская помощь, в госпитализации никто из участников ДТП не нуждался.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения», — добавили в прокуратуре.
Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры республики.
В МВД по РК уточнили, что «Мерседес Спринтер» вез 12 пассажиров по маршруту Ялта — Гурзуф. От удара легковушку развернуло и заднюю часть ее кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находилось 15 человек.